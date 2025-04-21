Світ просить скасувати мита: Трамп висунув рішучу умову

Тарифна війна США

На початку квітня Трамп запровадив мита на імпорт до США продукції з більш ніж 180 країн світу.

Тарифи серйозно дестабілізували ситуацію на світових фондових ринках.

9 квітня Трамп на три місяці призупинив чинність тарифів і встановив єдину митну ставку для всіх країн на рівні 10%, окрім Китаю.

В Європейському Союзі заявили про намір провести переговори зі США та укласти нову тарифну угоду.

Загалом до США з проханням по переговори щодо мит звернулося більше 70 країн світу.

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