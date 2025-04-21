Мир просит отменить пошлины: Трамп выдвинул решительное условие

Тарифная война США

В начале апреля Трамп ввел пошлины на импорт в США продукции из более чем 180 стран мира.

Тарифы серьезно дестабилизировали ситуацию на мировых фондовых рынках.

9 апреля Трамп на три месяца приостановил действие тарифов и установил единую таможенную ставку для всех стран на уровне 10%, кроме Китая.

В Европейском Союзе заявили о намерении провести переговоры с США и заключить новое тарифное соглашение.

Всего к США с просьбой о переговорах по пошлинам обратилось более 70 стран мира.

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