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Світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла", - Генсек ООН

Фото: Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своїй вступній промові на кліматичному саміті COP27 в Єгипті заявив, що нині світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла" на тлі зростання викидів парникових газів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми програємо. Викиди парникових газів збільшуються. Глобальна температура зростає. І наша планета швидко наближається до переломного моменту, які зроблять кліматичний хаос незворотним. Ми на автобані до "кліматичного пекла", і нога тисне на педаль газу", - заявив Гутерреш.

Генсек ООН назвав зміну клімату визначальною проблемою і центральним викликом нашого століття.

"Діяльність людини є причиною проблеми клімату. Людські дії мають бути й вирішенням. Наука однозначна: будь-яка можливість обмежити підвищення температури до 1,5 градуса означає досягнення глобальних чистих нульових викидів до 2050 року. Ми наближаємося до точки неповернення. Щоб уникнути страшної долі, усі країни G20 мають прискорити перехід просто зараз - у цьому десятилітті", - наголосив він.

Гутерреш додав, що розвинені країни мусять узяти на себе ініціативу в цьому питанні.

Він також закликав домовитися про "угоду кліматичної солідарності".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Європі теплішає швидше, ніж на інших континентах. ООН зафіксувала найгарячіші роки в історії.

Також раніше ми писали, що делегати кліматичного саміту COP27 домовилися включити до програми обговорення питання про те, чи багаті країни мають компенсувати екологічний тариф бідним країнам, як найбільш уразливим до зміни клімату.

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