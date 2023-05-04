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Світ перебуває в переламному моменті, українці роблять неймовірне, - Байден

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові виконують неймовірну роботу. Сьогодні світ перебуває в переломному моменті, а усі ухвалені рішення визначатимуть те, як він виглядатиме в майбутньому.

Про це заявив президент США Джо Байден на прийомі з американськими воєначальниками, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Мушу вам зізнатися, я був трохи здивований тим, наскільки хоробрі, наскільки дивовижно хоробрі не тільки військові, але й український народ. Вони просто роблять неймовірну роботу. І це завдяки вам", - заявив президент США.

Як відзначив Джо Байден, Америка та світ знаходяться в переломному моменті. Усі рішення, що були прийняті декілька років тому, а також ті що ще будуть прийняті в майбутньому - визначать, як світ виглядатиме в наступні десятиліття.

"Отже, на кону стоїть велика справа. Дуже багато поставлено на карту", - додав Байден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними NBC News, Білий дім очікує найближчим часом телефонної розмови між Джо Байденом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Як відзначив президент Чехії Петр Павел, Китай, як держава з ядерною зброєю, має нести відповідальність та гарантувати безпеки і мир, однак він досі не реалізував свою місію.

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Сполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніДжозеф Байден