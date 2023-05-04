Мир находится в переломном моменте, украинцы делают невероятное, - Байден

Украинские военные выполняют невероятную работу. Сегодня мир находится в переломном моменте, а все принятые решения будут определять, как он будет выглядеть в будущем.
Об этом заявил президент США Джо Байден на приеме с американскими военачальниками, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Должен вам признаться, я был немного удивлен тем, насколько храбры, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу. И это благодаря вам", - заявил президент США.
Как отметил Джо Байден, Америка и мир находятся в переломном моменте. Все решения принятые несколько лет назад, а также те, которые будут приняты в будущем - определят, как мир будет выглядеть в последующие десятилетия.
"Итак, на кону стоит большое дело. Очень многое поставлено на карту", - добавил Байден.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным NBC News, Белый дом ожидает в ближайшее время телефонного разговора между Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином.
Как отметил президент Чехии Петр Павел, Китай, как государство с ядерным оружием, должен нести ответственность и гарантировать безопасность и мир, однако он до сих пор не реализовал свою миссию.
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