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Китай, як ядерна країна, зобов'язана гарантувати безпеку у світі, - президент Чехії

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Китай, П'ятниця 28 квітня 2023 18:00
Китай, як ядерна країна, зобов'язана гарантувати безпеку у світі, - президент Чехії Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Китай, як держава з ядерною зброєю, має нести відповідальність та гарантувати безпеки і мир. Однак влада Пекіну поки що не реалізувала свою місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела на прес-конференції з президентом України Володимира Зеленського та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

"Китай дуже велика країна. І як велика країна з ядерною зброєю, вона також має відповідальність у гарантуванні безпеки й миру у світі. Китай поки що ніяким чином цю місію не реалізовував", - сказав він.

Павел вважає, що Китаю необхідно збільшувати свій тиск на Росію і виступати більше як конструктивний перемовник, який допомагає припинити конфлікт. Він зауважив, що ще треба подивитися, яку роль хоче відігравати Китай.

Нагадаємо, що Нідерланди змінюють свою позицію і переосмислюють свої відносини з Китаєм, який є одним зі своїх найбільших торгових партнерів.

Президент Джо Байден має намір найближчими тижнями підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю.

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