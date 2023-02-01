Світ має захистити спорт від політизації з боку РФ, - Зеленський

Цивілізований світ повинен захистити олімпійський рух і міжнародний спорт загалом від намагань Росії їх політизувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати", - зазначив український лідер.

Зеленський вказав, що обговорив цю тему із прем'єром Бельгії Александром де Кроо, а також з главою уряду Канади Джастіном Трюдо.

"Я дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу", - додав президент.