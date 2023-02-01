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Мир должен защитить спорт от политизации со стороны РФ, - Зеленский

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Среда 01 февраля 2023 00:43
Мир должен защитить спорт от политизации со стороны РФ, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Цивилизованный мир должен оградить олимпийское движение и международный спорт в целом от попыток России их политизировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Мы это видели неоднократно в разное время. Сейчас же российская политизация спорта неизбежно будет означать оправдание террора. Это нельзя допускать", - отметил украинский лидер.

Зеленский указал, что обсудил эту тему с премьером Бельгии Александром де Кроо, а также с главой правительства Канады Джастином Трюдо.

"Я благодарю Джастина за понимание нашего призыва к международным олимпийским структурам о недопустимости любых уступок государству-террористу", - добавил президент.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, если они не были подмечены поддержкой войны против Украины.

Впоследствии президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться.

В ответ Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха навестить Бахмут, чтобы тот убедился, что нейтральности не существует.

Детальнее о том, как мир реагирует на планы МОК допустить россиян к Олимпиаде, - читайте в материале РБК-Украина.

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