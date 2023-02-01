Мир должен защитить спорт от политизации со стороны РФ, - Зеленский
Цивилизованный мир должен оградить олимпийское движение и международный спорт в целом от попыток России их политизировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Мы это видели неоднократно в разное время. Сейчас же российская политизация спорта неизбежно будет означать оправдание террора. Это нельзя допускать", - отметил украинский лидер.
Зеленский указал, что обсудил эту тему с премьером Бельгии Александром де Кроо, а также с главой правительства Канады Джастином Трюдо.
"Я благодарю Джастина за понимание нашего призыва к международным олимпийским структурам о недопустимости любых уступок государству-террористу", - добавил президент.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, если они не были подмечены поддержкой войны против Украины.
Впоследствии президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться.
В ответ Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха навестить Бахмут, чтобы тот убедился, что нейтральности не существует.
Детальнее о том, как мир реагирует на планы МОК допустить россиян к Олимпиаде, - читайте в материале РБК-Украина.
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