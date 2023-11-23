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Світ має відреагувати на допомогу з боку РФ. Україна засудила запуск КНДР ракетоносія

Четвер 23 листопада 2023 17:47
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Світ має відреагувати на допомогу з боку РФ. Україна засудила запуск КНДР ракетоносія Архівне фото: Україна засудила запуск КНДР ракетоносія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна рішуче засуджує здійснений Північною Кореєю запуск ракетоносія з використанням балістичних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Україна приєднується до кола держав, які засудили здійснений Північною Кореєю 21 листопада запуск ракетоносія з використанням балістичних технологій", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що використання КНДР балістичних технологій для запусків ракет і продовження північнокорейських ракетної та ядерної програм є прямим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Будь-які дії, що несуть загрозу миру і стабільності на Корейському півострові та у світі, мають бути припинені", - додали в Міністерстві.

Світ має відреагувати на допомогу з боку РФ

Міжнародна спільнота має вжити рішучих заходів і посилити тиск на Пхеньян для дотримання заснованого на правилах міжнародного порядку і забезпечення стабільності та безпеки на Корейському півострові.

Україна також закликає світову спільноту рішуче відреагувати на дії Російської Федерації, яка сприяє північнокорейському режиму в розвитку заборонених програм і грубо порушує норми міжнародного права та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

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