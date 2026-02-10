Олімпіада-2026: розклад фіналів та виступів українців 10 лютого
У вівторок, 10 лютого, відбудеться четвертий змагальний день зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Протягом дня на старт вийдуть одразу 14 представників збірної України у п'яти видах спорту.
Повний розклад фіналів та виступів вітчизняних атлетів – підкаже РБК-Україна.
Де змагатимуться українці
"Синьо-жовті" будуть представлені у лижних перегонах, шорт-треку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні.
Змагальну програму для українців відкриють лижники, а завершать день виступи фігуриста Кирила Марсака та фінальні заїзди санкарок.
Лижні перегони: шість українців у спринті
Першими на трасу вийдуть представники лижних гонок, які змагатимуться у класичному спринті.
О 10:15 у жіночій кваліфікації виступлять Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мігаль.
О 10:55 стартує кваліфікація у чоловіків, де Україну представлять Дмитро Драгун і Олександр Лісогор.
За підсумками відбору найкращі спортсмени проб'ються до фінальних забігів.
Шорт-трек: старт Сидьорко
Об 11:30 у кваліфікації на дистанції 500 метрів виступить Єлизавета Сидьорко. Українка спробує подолати перший раунд та продовжити боротьбу у фіналі.
Біатлон: чоловіча індивідуалка
О 14:30 стартує чоловіча індивідуальна гонка на 20 км. Україну представлятимуть лідери команди Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, а також Антон Дудченко та дебютант Олімпіади Тарас Лесюк.
Саме біатлонна гонка вважається однією з ключових для української збірної цього дня.
Вечірня програма: сани і фігурне катання
У санному спорті Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть третій і вирішальний четвертий заїзди, за сумою яких визначаться фінальні позиції.
Паралельно у фігурному катанні коротку програму серед чоловіків представить Кирило Марсак.
Розклад виступів українців 10 лютого:
- 10:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, кваліфікація (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)
- 10:55. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, кваліфікація (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)
- 11:30. Шорт-трек. 500 м, жінки, кваліфікація (Єлизавета Сидьорко)
- 14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, фінал
- 14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, фінал
- 14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)
- 18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, третій заїзд (Юліанна Туницька, Олена Смага)
- 19:30. Фігурне катання. Чоловіки, коротка програма (Кирило Марсак)
- 19:35. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, фінальний заїзд
Дев'ять комплектів нагород
Загалом у вівторок буде розіграно дев'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у лижних перегонах (2 комплекти), біатлоні, гірськолижному та санному спорті, керлінгу, стрибках з трампліна, фрістайлі та шорт-треку.
Медальні фінали 10 лютого:
- 13:55. Шорт-трек. Змішана естафета
- 14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки
- 14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки
- 14:30. Фрістайл. Слоупстайл, чоловіки
- 14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км)
- 15:00. Гірські лижі. Комбінація, жінки
- 19:05. Керлінг. Змішані пари
- 19:41. Санний спорт. Одиномісні сани, жінки
- 21:05. Стрибки з трампліна. Змішані команди
Де дивитися трансляції
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
- на телеканалі "Суспільне Спорт"
- на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
- на сайті "Суспільне Спорт"
- на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
