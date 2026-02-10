Олімпіада-2026: розклад фіналів та виступів українців 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, відбудеться четвертий змагальний день зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Протягом дня на старт вийдуть одразу 14 представників збірної України у п'яти видах спорту.

Де змагатимуться українці

"Синьо-жовті" будуть представлені у лижних перегонах, шорт-треку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні.

Змагальну програму для українців відкриють лижники, а завершать день виступи фігуриста Кирила Марсака та фінальні заїзди санкарок.

Лижні перегони: шість українців у спринті

Першими на трасу вийдуть представники лижних гонок, які змагатимуться у класичному спринті.

О 10:15 у жіночій кваліфікації виступлять Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мігаль.

О 10:55 стартує кваліфікація у чоловіків, де Україну представлять Дмитро Драгун і Олександр Лісогор.

За підсумками відбору найкращі спортсмени проб'ються до фінальних забігів.

Шорт-трек: старт Сидьорко

Об 11:30 у кваліфікації на дистанції 500 метрів виступить Єлизавета Сидьорко. Українка спробує подолати перший раунд та продовжити боротьбу у фіналі.

Біатлон: чоловіча індивідуалка

О 14:30 стартує чоловіча індивідуальна гонка на 20 км. Україну представлятимуть лідери команди Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, а також Антон Дудченко та дебютант Олімпіади Тарас Лесюк.

Саме біатлонна гонка вважається однією з ключових для української збірної цього дня.

Вечірня програма: сани і фігурне катання

У санному спорті Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть третій і вирішальний четвертий заїзди, за сумою яких визначаться фінальні позиції.

Паралельно у фігурному катанні коротку програму серед чоловіків представить Кирило Марсак.

Розклад виступів українців 10 лютого:

10:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, кваліфікація (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)

10:55. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, кваліфікація (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)

11:30. Шорт-трек. 500 м, жінки, кваліфікація (Єлизавета Сидьорко)

14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, фінал

14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, фінал

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)

18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, третій заїзд (Юліанна Туницька, Олена Смага)

19:30. Фігурне катання. Чоловіки, коротка програма (Кирило Марсак)

19:35. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, фінальний заїзд

Дев'ять комплектів нагород

Загалом у вівторок буде розіграно дев'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у лижних перегонах (2 комплекти), біатлоні, гірськолижному та санному спорті, керлінгу, стрибках з трампліна, фрістайлі та шорт-треку.

Медальні фінали 10 лютого:

13:55. Шорт-трек. Змішана естафета

14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки

14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки

14:30. Фрістайл. Слоупстайл, чоловіки

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км)

15:00. Гірські лижі. Комбінація, жінки

19:05. Керлінг. Змішані пари

19:41. Санний спорт. Одиномісні сани, жінки

21:05. Стрибки з трампліна. Змішані команди

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".