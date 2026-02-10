ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпіада-2026: розклад фіналів та виступів українців 10 лютого

Вівторок 10 лютого 2026 09:00
UA EN RU
Олімпіада-2026: розклад фіналів та виступів українців 10 лютого На Іграх розіграють дев'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 10 лютого, відбудеться четвертий змагальний день зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Протягом дня на старт вийдуть одразу 14 представників збірної України у п'яти видах спорту.

Повний розклад фіналів та виступів вітчизняних атлетів – підкаже РБК-Україна.

Де змагатимуться українці

"Синьо-жовті" будуть представлені у лижних перегонах, шорт-треку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні.

Змагальну програму для українців відкриють лижники, а завершать день виступи фігуриста Кирила Марсака та фінальні заїзди санкарок.

Лижні перегони: шість українців у спринті

Першими на трасу вийдуть представники лижних гонок, які змагатимуться у класичному спринті.

О 10:15 у жіночій кваліфікації виступлять Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мігаль.

О 10:55 стартує кваліфікація у чоловіків, де Україну представлять Дмитро Драгун і Олександр Лісогор.

За підсумками відбору найкращі спортсмени проб'ються до фінальних забігів.

Шорт-трек: старт Сидьорко

Об 11:30 у кваліфікації на дистанції 500 метрів виступить Єлизавета Сидьорко. Українка спробує подолати перший раунд та продовжити боротьбу у фіналі.

Біатлон: чоловіча індивідуалка

О 14:30 стартує чоловіча індивідуальна гонка на 20 км. Україну представлятимуть лідери команди Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, а також Антон Дудченко та дебютант Олімпіади Тарас Лесюк.

Саме біатлонна гонка вважається однією з ключових для української збірної цього дня.

Вечірня програма: сани і фігурне катання

У санному спорті Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть третій і вирішальний четвертий заїзди, за сумою яких визначаться фінальні позиції.

Паралельно у фігурному катанні коротку програму серед чоловіків представить Кирило Марсак.

Розклад виступів українців 10 лютого:

  • 10:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, кваліфікація (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)
  • 10:55. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, кваліфікація (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)
  • 11:30. Шорт-трек. 500 м, жінки, кваліфікація (Єлизавета Сидьорко)
  • 14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, фінал
  • 14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, фінал
  • 14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)
  • 18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, третій заїзд (Юліанна Туницька, Олена Смага)
  • 19:30. Фігурне катання. Чоловіки, коротка програма (Кирило Марсак)
  • 19:35. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, фінальний заїзд

Дев'ять комплектів нагород

Загалом у вівторок буде розіграно дев'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у лижних перегонах (2 комплекти), біатлоні, гірськолижному та санному спорті, керлінгу, стрибках з трампліна, фрістайлі та шорт-треку.

Медальні фінали 10 лютого:

  • 13:55. Шорт-трек. Змішана естафета
  • 14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки
  • 14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки
  • 14:30. Фрістайл. Слоупстайл, чоловіки
  • 14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км)
  • 15:00. Гірські лижі. Комбінація, жінки
  • 19:05. Керлінг. Змішані пари
  • 19:41. Санний спорт. Одиномісні сани, жінки
  • 21:05. Стрибки з трампліна. Змішані команди

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше олімпійська чемпіонка назвала фатальну помилку нашої збірної з біатлону.

Зеленський відреагував на заборону МОК шолома Гераскевича із загиблими українськими атлетами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон
Новини
Японія приєднається до ініціативи PURL: ЗМІ дізналися, чим країна допоможе Україні
Японія приєднається до ініціативи PURL: ЗМІ дізналися, чим країна допоможе Україні
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ