Свириденко зустрілася з Туском на тлі кризи з Польщею

Польські компанії демонструють значний інтерес до відновлення та розвитку України. Спільні кроки у цьому напрямку та поглиблення економічної співпраці обговорили лідери обох країн.
Про це заявила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
Свириденко провела зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої відзначила високий рівень підготовки та організації Конференції з відновлення України.
За її словами, цьогорічний захід проходить особливо результативно. Вона підкреслила, що польські підприємці готові активно долучатися до проєктів відбудови нашої держави.
"Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів", - наголосила очільниця українського міністерства.
Окрему увагу під час діалогу сторони приділили енергетичній безпеці та новим економічним проєктам. Зокрема, йшлося про поглиблення взаємодії між ключовими компаніями двох ринків.
Головні теми обговорення:
"Працюємо разом над конструктивними рішеннями та подальшим зміцненням нашого стратегічного партнерства", - додала Свириденко.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо наступної зими в Україні, зазначивши, що новий опалювальний сезон буде вкрай складним.
За його словами, незалежно від того, чи закінчаться бойові дії, майбутні холоди змусять мобілізувати зусилля та ретельно підготуватися кожного громадянина. Наразі уряд спільно з міжнародними партнерами вже розробляє план відновлення генерації та захисту об'єктів інфраструктури.
Водночас для підтримання фінансової стабільності держави під час війни Україна підписала зі Світовим банком угоду на мільярди доларів.
Загальна сума допомоги становить 3,39 млрд доларів, які спрямують на покриття дефіциту держбюджету. Для отримання цих грошей Київ виконав низку важливих структурних умов, які, серед іншого, стосувалися інтеграції українського енергетичного ринку з європейським.