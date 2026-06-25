Свириденко зустрілася з Туском на тлі кризи з Польщею

Деталі перемовин та результати Конференції

Свириденко провела зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої відзначила високий рівень підготовки та організації Конференції з відновлення України.

За її словами, цьогорічний захід проходить особливо результативно. Вона підкреслила, що польські підприємці готові активно долучатися до проєктів відбудови нашої держави.

"Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів", - наголосила очільниця українського міністерства.

Співпраця в енергетиці

Окрему увагу під час діалогу сторони приділили енергетичній безпеці та новим економічним проєктам. Зокрема, йшлося про поглиблення взаємодії між ключовими компаніями двох ринків.

Головні теми обговорення:

поглиблення співпраці в енергетичній сфері

взаємодія між українським "Нафтогазом" та польським Orlen

перспективи реалізації нових спільних проєктів

"Працюємо разом над конструктивними рішеннями та подальшим зміцненням нашого стратегічного партнерства", - додала Свириденко.