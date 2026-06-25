Свириденко встретилась с Туском на фоне кризиса с Польшей

Польские компании представляют значительный интерес к восстановлению и развитию Украины. Общие шаги в этом направлении и углубление экономического сотрудничества обсудили лидеры обеих стран.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.
Свириденко провела встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которой отметила высокий уровень подготовки и организации Конференции по восстановлению Украины.
По ее словам, нынешняя мера проходит особенно результативно. Она подчеркнула, что польские предприниматели готовы активно вовлекаться в проекты восстановления нашего государства.
"У Украины и Польши сегодня много общих тем, общих вызовов и общих интересов", - подчеркнула глава украинского министерства.
Отдельное внимание в ходе диалога стороны уделили энергетической безопасности и новым экономическим проектам. В частности, речь шла об углублении взаимодействия между ключевыми компаниями двух рынков.
Главные темы обсуждения:
"Работаем вместе над конструктивными решениями и дальнейшим укреплением нашего стратегического партнерства", - добавила Свириденко.
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сделал нелестное заявление по поводу следующей зимы в Украине, отметив, что новый отопительный сезон будет крайне сложным.
По его словам, независимо от того, закончатся ли боевые действия, будущие холода заставят мобилизовать усилия и тщательно подготовиться к каждому гражданину. В настоящее время правительство совместно с международными партнерами уже разрабатывает план восстановления поколения и защиты объектов инфраструктуры.
В то же время для поддержки финансовой стабильности государства во время войны Украина подписала с Всемирным банком соглашение на миллиарды долларов.
Общая сумма помощи составляет 3,39 млрд долларов, которые будут направлены на покрытие дефицита госбюджета. Для получения этих денег Киев выполнил ряд важных структурных условий, среди прочего, касавшихся интеграции украинского энергетического рынка с европейским.