Програму МВФ для України можуть скоригувати: від чого це залежить

Програма кредитування від МВФ може бути скоригована залежно від того, яке рішення про фінансування України ухвалить Євросоюз.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна на брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що нова програма з МВФ, яка на сьогоднішній день вже узгоджена, може бути скоригована залежно від термінів і механізму фінансування України, який погодить ЄС.

"Залежно від того, які рішення буде ухвалено сьогодні або завтра, відповідно, змінюватиметься й опціональність, і, можливо, (від цього - ред.) залежатиме графік. Поки що наш базовий сценарій полягає в тому, що буде і репараційний кредит, і програма з МВФ на початку наступного року", - сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що невизначеність із рішенням ЄС зберігається.

"Залежно від того, як змінюватиметься ситуація, так само ми будемо і коригувати наші сценарії та реакцію на них", - додав заступник голови НБУ.

Варто зауважити, що визначення інструменту фінансування України від партнерів є передумовою для виділення МВФ нової програми фінансування.