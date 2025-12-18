Програму МВФ для України можуть скоригувати: від чого це залежить
Програма кредитування від МВФ може бути скоригована залежно від того, яке рішення про фінансування України ухвалить Євросоюз.
Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна на брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Він зазначив, що нова програма з МВФ, яка на сьогоднішній день вже узгоджена, може бути скоригована залежно від термінів і механізму фінансування України, який погодить ЄС.
"Залежно від того, які рішення буде ухвалено сьогодні або завтра, відповідно, змінюватиметься й опціональність, і, можливо, (від цього - ред.) залежатиме графік. Поки що наш базовий сценарій полягає в тому, що буде і репараційний кредит, і програма з МВФ на початку наступного року", - сказав Ніколайчук.
Він зазначив, що невизначеність із рішенням ЄС зберігається.
"Залежно від того, як змінюватиметься ситуація, так само ми будемо і коригувати наші сценарії та реакцію на них", - додав заступник голови НБУ.
Варто зауважити, що визначення інструменту фінансування України від партнерів є передумовою для виділення МВФ нової програми фінансування.
Нова програма МВФ для України
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо, що Україна і МВФ погодили нову програму кредитування на 8,2 млрд доларів.
Остаточне рішення ще має ухвалити Виконавча рада МВФ - після виконання Україною попередніх умов і за наявності підтвердженого фінансування від донорів.
Програма спрямована на збереження економічної стабільності, зниження боргових ризиків, боротьбу з корупцією та поліпшення управління.
Від України очікують посилення боротьби з ухиленням від податків, розширення податкової бази, закриття митних лазівок, скасування пільг із ПДВ та ухвалення бюджету-2026 у рамках нової програми.