Свириденко зробила заяву після зустрічі з Зеленським

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським прозвучала заява про готовність і надалі служити державі та працювати на посилення позицій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
За словами Свириденко, під час зустрічі з президентом сторони обговорили виклики, які стоять перед державою, а також зміни, необхідні для посилення роботи уряду й відносин з міжнародними партнерами.
"Сьогодні надзвичайно важливо об'єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України", - зазначила Свириденко.
Вона подякувала президенту за довіру та високу оцінку роботи її команди.
"Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України", - написала прем'єрка.
Свириденко висловила вдячність усім, хто боронить Україну, назвавши військових "силою і незалежністю" держави.
Окремо вона подякувала урядовій команді за роботу під час великих викликів.
"Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупинити серцебиття нашої держави - економіку", - зазначила вона.
Свириденко також повідомила, що з президентом обговорили подальші кроки.
"Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", - додала прем'єрка.
Нагадаємо, Свириденко очолила уряд 17 липня 2025 року, змінивши на посаді Дениса Шмигаля, який керував Кабміном понад п'ять років.
12 липня Зеленський заявив про заміну Кабміну і силовиків - за його словами, чинній прем'єрці запропоновано очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.
Президент також повідомив про майбутні зміни у складі керівників правоохоронних органів.