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Свириденко сделала заявление после встречи с Зеленским

15:21 12.07.2026 Вс
2 мин
"Малая честь возглавлять правительство в самый сложный период" - написала премьер-министр
aimg Валерия Абабина
Фото: Юлия Свиреденко и Президент Владимир Зеленский (t.me/svyrydenkoy)

После встречи с президентом Владимиром Зеленским прозвучало заявление о готовности и дальше служить государству и работать на усиление позиций Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, во время встречи с президентом стороны обсудили стоящие перед государством вызовы, а также изменения, необходимые для усиления работы правительства и отношений с международными партнерами.

"Сегодня очень важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины", - отметила Свириденко.

Она поблагодарила президента за доверие и высокую оценку работы ее команды.

"Горжусь тем, что имела честь возглавлять Правительство в самый сложный период новейшей истории Украины", - написала премьер.

Свириденко выразила благодарность всем, кто защищает Украину, назвав военных "силой и независимостью" государства.

Отдельно она поблагодарила правительственную команду за работу во время больших вызовов.

"Мы с вами посетили каждый уголок нашей невероятной страны с особым вниманием на прифронтовые регионы, принимали сверхсложные и оперативные решения, пережили тяжелую зиму и ни на секунду не позволили врагу остановить сердцебиение нашего государства - экономику", - отметила она.

Свириденко также сообщила, что с президентом обсудили дальнейшие шаги.

"Готова и дальше служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", - добавила премьер.

Напомним, Свириденко возглавила правительство 17 июля 2025 года , сменив в должности Дениса Шмыгаля, руководившего Кабмином более пяти лет.

12 июля Зеленский заявил о замене Кабмина и силовиков – по его словам, действующему премьеру предложено возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером.

Президент также сообщил о грядущих изменениях в составе руководителей правоохранительных органов.

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