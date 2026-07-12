Свириденко сделала заявление после встречи с Зеленским

По словам Свириденко, во время встречи с президентом стороны обсудили стоящие перед государством вызовы, а также изменения, необходимые для усиления работы правительства и отношений с международными партнерами.

"Сегодня очень важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины", - отметила Свириденко.

Она поблагодарила президента за доверие и высокую оценку работы ее команды.

"Горжусь тем, что имела честь возглавлять Правительство в самый сложный период новейшей истории Украины", - написала премьер.

Свириденко выразила благодарность всем, кто защищает Украину, назвав военных "силой и независимостью" государства.

Отдельно она поблагодарила правительственную команду за работу во время больших вызовов.

"Мы с вами посетили каждый уголок нашей невероятной страны с особым вниманием на прифронтовые регионы, принимали сверхсложные и оперативные решения, пережили тяжелую зиму и ни на секунду не позволили врагу остановить сердцебиение нашего государства - экономику", - отметила она.

Свириденко также сообщила, что с президентом обсудили дальнейшие шаги.

"Готова и дальше служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", - добавила премьер.