Свириденко сделала заявление после встречи с Зеленским
После встречи с президентом Владимиром Зеленским прозвучало заявление о готовности и дальше служить государству и работать на усиление позиций Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
По словам Свириденко, во время встречи с президентом стороны обсудили стоящие перед государством вызовы, а также изменения, необходимые для усиления работы правительства и отношений с международными партнерами.
"Сегодня очень важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины", - отметила Свириденко.
Она поблагодарила президента за доверие и высокую оценку работы ее команды.
"Горжусь тем, что имела честь возглавлять Правительство в самый сложный период новейшей истории Украины", - написала премьер.
Свириденко выразила благодарность всем, кто защищает Украину, назвав военных "силой и независимостью" государства.
Отдельно она поблагодарила правительственную команду за работу во время больших вызовов.
"Мы с вами посетили каждый уголок нашей невероятной страны с особым вниманием на прифронтовые регионы, принимали сверхсложные и оперативные решения, пережили тяжелую зиму и ни на секунду не позволили врагу остановить сердцебиение нашего государства - экономику", - отметила она.
Свириденко также сообщила, что с президентом обсудили дальнейшие шаги.
"Готова и дальше служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", - добавила премьер.
Напомним, Свириденко возглавила правительство 17 июля 2025 года , сменив в должности Дениса Шмыгаля, руководившего Кабмином более пяти лет.
12 июля Зеленский заявил о замене Кабмина и силовиков – по его словам, действующему премьеру предложено возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером.
Президент также сообщил о грядущих изменениях в составе руководителей правоохранительных органов.