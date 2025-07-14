Свириденко зробила першу заяву про потенційне премʼєрство: скоро оголосить кадри

За її словами, Зеленський окреслив три ключові завдання для оновленого Кабінету Міністрів:

зміцнення економічного потенціалу;

розширення програм підтримки громадян;

масштабування виробництва власної зброї.

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", - вважає Свириденко.

Особливу увагу, за її словами, буде зосереджено на забезпеченні Сил оборони та безпеки, а також на посиленні стійкості держави.

"Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни", - заявила вона, підкресливши, що Україна заслуговує на місце серед найсильніших економік Європи.

Свириденко додала, що українці мають отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки, а кожен військовий та ветеран - конкретну і відчутну повагу від держави.

Вона також зазначила, що рішення про призначення прем'єр-міністра ухвалює Верховна Рада, і уряд готується до взаємодії з парламентом та представлення відповідних кроків. Пропозиції щодо кандидатур на посади в уряді, за її словами, будуть оголошені найближчим часом.

Зміни у Кабміні

За даними РБК-Україна, новий уряд в Україні може з'явитися вже наступного тижня. Ймовірно, що чинний прем'єр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, який планується на посаду посла України в США.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко була основним кандидатом на посадку прем'єра. Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував їй очолити уряд.

Детально про те, хто така Свириденко - читайте у матеріалі РБК-Україна.