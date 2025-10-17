Свириденко та Фіцо проведуть переговори в Словаччині: що відомо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо сьогодні поведуть спільні переговори у Кошицях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.SK.
"Спільні переговори урядів Словаччини та України приносять хороші результати", – заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який також високо оцінив конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
За даними видання, у Кошицях заплановано низку двосторонніх консультацій, зокрема міністрів закордонних справ, а також міністерська зустріч, присвячена транскордонному співробітництву та транспортним зв'язкам, і співробітництву в енергетичній сфері.
У ході консультацій також буде розглянуто питання оборонної промисловості, відновлення України, інтеграції до ЄС, сільського господарства та освіти.
Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі словацьким прем'єром в Ужгороді.
Зеленський за підсумками зустрічі зі словацьким прем'єром зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них – перспективи вступу України до Євросоюзу.
Також у ході зустрічі прем'єр-міністр Словаччини пояснив, що його риторика та дії не спрямовані проти України, оскільки він захищає інтереси своєї країни. А щодо того, що прем'єр та український лідер мають різні точки зору на різні питання - "таке життя".