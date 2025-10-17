Свириденко и Фицо проведут переговоры в Словакии: что известно

"Совместные переговоры правительств Словакии и Украины приносят хорошие результаты", - заявил премьер-министр Роберт Фицо, который также высоко оценил конструктивный диалог с предыдущим премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По данным издания, в Кошице запланирован ряд двусторонних консультаций, в частности министров иностранных дел, а также министерская встреча, посвященная трансграничному сотрудничеству и транспортным связям, и сотрудничеству в энергетической сфере.

В ходе консультаций также будут рассмотрены вопросы оборонной промышленности, восстановления Украины, интеграции в ЕС, сельского хозяйства и образования.

Делегации встретятся в Кошице - втором по величине городе Словакии, который расположен на востоке страны. Население города составляет около 225 тысяч человек.