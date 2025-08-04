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Свириденко доручила перевірити голову Енергомитниці після розслідування ЗМІ

Понеділок 04 серпня 2025 15:29
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Свириденко доручила перевірити голову Енергомитниці після розслідування ЗМІ Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (facebook com yulia svyrydenko)
Автор: Ірина Глухова

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила перевірити голову Енергетичної митниці Анатолія Комара після журналістського розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Свириденко в Telegram.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара", - повідомила вона.

Свириденко підкреслила, що результати перевірки та вжиті заходи мають бути невідкладно доповідені.

Що передувало

Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що керівник Енергетичної митниці Анатолій Комар, який офіційно заробляє 90 тисяч гривень на місяць, живе набагато заможніше: мешкає в елітній квартирі в Києві, користується Mercedes S-класу, а його донька навчається в одному з найпрестижніших коледжів Лондона.

У декларації Комара вказано, що його забезпечують дружина і її родина. За даними журналістів, Марія Комар займається екскурсіями та онлайн-курсами, а її дохід минулого року склав понад 4 млн грн.

Тесть Комара у 2020 році придбав ділянку у селі Вишеньки під Києвом. Там зараз добудовують маєток площею 450 кв. м. Експерти оцінюють вартість об’єкта - близько 70 млн гривень.

Комар користується Mercedes S-класу 2018 року, який орендує лише за 15 тис. грн на місяць - це у 16 разів дешевше за ринкову ціну.

Неповнолітня донька Комара, за даними "Схем", мешкає за кордоном, хоча в декларації зазначено, що вона живе в Україні. У 2023 році вона закінчила приватну школу на Кіпрі, після чого вступила до King’s College London. Рік навчання там коштує приблизно 1,5 млн гривень. Комар заявив, що оплату здійснює хрещений батько дитини.

Також журналісти повідомляють, що Комар опікується футбольними клубами "Лівий берег" і "Рокита". Спонсором останнього є компанія VM Groupe - фігурант справи про податкові махінації на мільярди.

Інші доручення Свириденко

Раніше прем’єр-міністерка України провела робочу нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. Вона доручила прискорити конкурс для відбору керівника митниці.

Також Свириденко повідомила про перезавантаження в Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Юлія Свириденко Розслідування
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