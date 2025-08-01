Має працювати на бюджет: Свириденко хоче пришвидшити призначення керівника митниці

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. Вона доручила прискорити конкурс для відбору керівника митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Свириденко в Telegram.