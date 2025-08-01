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Має працювати на бюджет: Свириденко хоче пришвидшити призначення керівника митниці

П'ятниця 01 серпня 2025 16:10
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Має працювати на бюджет: Свириденко хоче пришвидшити призначення керівника митниці Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. Вона доручила прискорити конкурс для відбору керівника митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Свириденко в Telegram.

Вона наголосила, що за результатами зустрічі було дано доручення підготувати проєкт рішення Уряду щодо створення конкурсної комісії для відбору нового керівника митниці.

Це питання мають винести на розгляд уже на наступному засіданні Кабінету Міністрів.

"Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - пояснила Свириденко.

Призначення Свириденко

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра України. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки.

Після цього новий прем'єр-міністр України провела перше засідання уряду і зустрічі з ключовими міністрами. Наразі вже сформовано перші пріоритети.

Більше про Юлію Свириденко - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Юлія Свириденко
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