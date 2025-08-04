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Свириденко поручила проверить главу Энерготаможни после расследования СМИ

Понедельник 04 августа 2025 15:29
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Свириденко поручила проверить главу Энерготаможни после расследования СМИ Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook com yulia svyrydenko)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила проверить главу Энергетической таможни Анатолия Комара после журналистского расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свириденко в Telegram.

"Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре", - сообщила она.

Свириденко подчеркнула, что результаты проверки и принятые меры должны быть безотлагательно доложены.

Что предшествовало

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что глава Энергетической таможни Анатолий Комар, который официально зарабатывает 90 тысяч гривен в месяц, живет гораздо богаче: живет в элитной квартире в Киеве, пользуется Mercedes S-класса, а его дочь учится в одном из самых престижных колледжей Лондона.

В декларации Комара указано, что его обеспечивают жена и ее семья. По данным журналистов, Мария Комар занимается экскурсиями и онлайн-курсами, а ее доход в прошлом году составил более 4 млн грн.

Тесть Комара в 2020 году приобрел участок в селе Вишенки под Киевом. Там сейчас достраивают особняк площадью 450 кв. м. Эксперты оценивают стоимость объекта - около 70 млн гривен.

Комар пользуется Mercedes S-класса 2018 года, который арендует всего за 15 тыс. грн в месяц - это в 16 раз дешевле рыночной цены.

Несовершеннолетняя дочь Комара, по данным "Схем", живет за границей, хотя в декларации указано, что она живет в Украине. В 2023 году она окончила частную школу на Кипре, после чего поступила в King's College London. Год обучения там стоит примерно 1,5 млн гривен. Комар заявил, что оплату осуществляет крестный отец ребенка.

Также журналисты сообщают, что Комар занимается футбольными клубами "Левый берег" и "Рокита". Спонсором последнего является компания VM Groupe - фигурант дела о налоговых махинациях на миллиарды.

Другие поручения Свириденко

Ранее премьер-министр Украины провела рабочее совещание с министром финансов Сергеем Марченко. Она поручила ускорить конкурс для отбора руководителя таможни.

Также Свириденко сообщила о перезагрузке в Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Юлия Свириденко Расследование
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