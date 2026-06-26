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Свириденко назвала размер второго транша для Украины с кредита на 90 млрд евро

11:50 26.06.2026 Пт
2 мин
Заседание МВФ по второй выплате состоится уже в июле
aimg Валерий Ульяненко
Свириденко назвала размер второго транша для Украины с кредита на 90 млрд евро Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Уже к середине июля должно состояться заседание Совета директоров МВФ, которое утвердит следующий транш для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она отметила, что размер второго транша для Украины составит 690 млн долларов.

Свириденко также рассказала о результатах встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацом.

"Во время встречи согласовали следующие этапы сотрудничества. Совместная задача - использовать сохраненную макрофинансовую стабильность в стране как основу для привлечения частных инвестиций, развития бизнеса и масштабного восстановления Украины", - сообщила премьер.

Напомним, 25 июня Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы Европейского Союза на 90 млрд евро.

Кредитная программа рассчитана на поддержку Украины в 2026-2027 годах. Из общей суммы 30 млрд евро предусмотрено на макрофинансовую помощь, еще 60 млрд евро - на усиление оборонных способностей государства.

Для получения средств Киев должен предоставить Еврокомиссии оценку своих оборонных нужд. Приоритет будет предоставляться закупкам вооружения европейского производства, хотя в отдельных случаях профинансируется и приобретение оружия, изготовленного за пределами ЕС.

Отметим, Евросоюз ранее пересмотрел структуру первого транша. Из него изъяли 5,9 млрд евро, которые планировали направить на производство и закупку дронов. Эти средства заменили миллиардами евро прямой бюджетной поддержки.

РБК-Украина также писало, что Украина получит от Всемирного банка 3,39 млрд долларов, которые пойдут в поддержку макрофинансовой стабильности и финансирования государственного бюджета.

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