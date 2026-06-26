Свириденко назвала размер второго транша для Украины с кредита на 90 млрд евро
Уже к середине июля должно состояться заседание Совета директоров МВФ, которое утвердит следующий транш для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Она отметила, что размер второго транша для Украины составит 690 млн долларов.
Свириденко также рассказала о результатах встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацом.
"Во время встречи согласовали следующие этапы сотрудничества. Совместная задача - использовать сохраненную макрофинансовую стабильность в стране как основу для привлечения частных инвестиций, развития бизнеса и масштабного восстановления Украины", - сообщила премьер.
Напомним, 25 июня Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы Европейского Союза на 90 млрд евро.
Кредитная программа рассчитана на поддержку Украины в 2026-2027 годах. Из общей суммы 30 млрд евро предусмотрено на макрофинансовую помощь, еще 60 млрд евро - на усиление оборонных способностей государства.
Для получения средств Киев должен предоставить Еврокомиссии оценку своих оборонных нужд. Приоритет будет предоставляться закупкам вооружения европейского производства, хотя в отдельных случаях профинансируется и приобретение оружия, изготовленного за пределами ЕС.
Отметим, Евросоюз ранее пересмотрел структуру первого транша. Из него изъяли 5,9 млрд евро, которые планировали направить на производство и закупку дронов. Эти средства заменили миллиардами евро прямой бюджетной поддержки.
РБК-Украина также писало, что Украина получит от Всемирного банка 3,39 млрд долларов, которые пойдут в поддержку макрофинансовой стабильности и финансирования государственного бюджета.