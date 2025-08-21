Свириденко про атаку на завод Flex у Мукачеві: ворог вирішив "звільнити" від кавомашин

Свириденко нагадала, що рік тому вона з командою відвідувала завод американської компанії Flex у Мукачеві.

"Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон - у Японію, Берлін чи інші міста - скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні", - зазначила прем'єр.

Однак сьогодні Росія атакувала Мукачево та цей завод. В результаті ракетного удару постраждали 19 людей.

"Ворог вирішив "звільнити" Україну від кавомашин", - підкреслила Свириденко.

За її словами, завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустилися в укриття.

"Це врятувало життя, жодного загиблого. Вдячна керівництву компанії за турботу про безпеку людей. Представники місцевої та центральної влади на зв'язку з керівництвом заводу по першочерговим заходам", - додала прем'єр.