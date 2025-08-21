Свириденко про атаку на завод Flex у Мукачеві: ворог вирішив "звільнити" від кавомашин

Ударом по заводу американської компанії Flex у Мукачеві 21 серпня Росія вирішила "звільнити" Україну від кавомашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Свириденко нагадала, що рік тому вона з командою відвідувала завод американської компанії Flex у Мукачеві.
"Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон - у Японію, Берлін чи інші міста - скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні", - зазначила прем'єр.
Однак сьогодні Росія атакувала Мукачево та цей завод. В результаті ракетного удару постраждали 19 людей.
"Ворог вирішив "звільнити" Україну від кавомашин", - підкреслила Свириденко.
За її словами, завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустилися в укриття.
"Це врятувало життя, жодного загиблого. Вдячна керівництву компанії за турботу про безпеку людей. Представники місцевої та центральної влади на зв'язку з керівництвом заводу по першочерговим заходам", - додала прем'єр.
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши понад 570 дронів та 40 ракет різних типів.
Зокрема, росіяни завдали удару по Мукачево Закарпатської області. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.
Внаслідок удару по Мукачево постраждали 19 людей. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів.
У ЦПД зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.