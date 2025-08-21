Свириденко об атаке на завод Flex в Мукачево: враг решил "освободить" от кофемашин

Ударом по заводу американской компании Flex в Мукачево 21 августа Россия решила "освободить" Украину от кофемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Свириденко напомнила, что год назад она с командой посещала завод американской компании Flex в Мукачево.
"Тогда меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в командировки за границу - в Японию, Берлин или другие города - везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь. Сделанную в Украине", - отметила премьер.
Однако сегодня Россия атаковала Мукачево и этот завод. В результате ракетного удара пострадали 19 человек.
"Враг решил "освободить" Украину от кофемашин", - подчеркнула Свириденко.
По ее словам, благодаря детально отработанным мерам реагирования на воздушные тревоги все 600 работников, которые были на смене в то время, вовремя спустились в укрытие.
"Это спасло жизни, ни одного погибшего. Благодарна руководству компании за заботу о безопасности людей. Представители местной и центральной власти на связи с руководством завода по первоочередным мерам", - добавила премьер.
Напомним, в ночь на 21 августа россияне нанесли массированный удар по Украине, применив более 570 дронов и 40 ракет различных типов.
В частности, ромияне нанесли удар по Мукачево Закарпатской области. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.
В результате удара по Мукачево пострадали 19 человек. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.
В ЦПД отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.