Свириденко об атаке на завод Flex в Мукачево: враг решил "освободить" от кофемашин

Свириденко напомнила, что год назад она с командой посещала завод американской компании Flex в Мукачево.

"Тогда меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в командировки за границу - в Японию, Берлин или другие города - везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь. Сделанную в Украине", - отметила премьер.

Однако сегодня Россия атаковала Мукачево и этот завод. В результате ракетного удара пострадали 19 человек.

"Враг решил "освободить" Украину от кофемашин", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, благодаря детально отработанным мерам реагирования на воздушные тревоги все 600 работников, которые были на смене в то время, вовремя спустились в укрытие.

"Это спасло жизни, ни одного погибшего. Благодарна руководству компании за заботу о безопасности людей. Представители местной и центральной власти на связи с руководством завода по первоочередным мерам", - добавила премьер.