RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Свириденко об атаке на завод Flex в Мукачево: враг решил "освободить" от кофемашин

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко на заводе Flex в Мукачево (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Татьяна Степанова

Ударом по заводу американской компании Flex в Мукачево 21 августа Россия решила "освободить" Украину от кофемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко напомнила, что год назад она с командой посещала завод американской компании Flex в Мукачево.

"Тогда меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в командировки за границу - в Японию, Берлин или другие города - везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь. Сделанную в Украине", - отметила премьер.

Однако сегодня Россия атаковала Мукачево и этот завод. В результате ракетного удара пострадали 19 человек.

"Враг решил "освободить" Украину от кофемашин", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, благодаря детально отработанным мерам реагирования на воздушные тревоги все 600 работников, которые были на смене в то время, вовремя спустились в укрытие.

"Это спасло жизни, ни одного погибшего. Благодарна руководству компании за заботу о безопасности людей. Представители местной и центральной власти на связи с руководством завода по первоочередным мерам", - добавила премьер.

 

Обстрел Мукачево

Напомним, в ночь на 21 августа россияне нанесли массированный удар по Украине, применив более 570 дронов и 40 ракет различных типов.

В частности, ромияне нанесли удар по Мукачево Закарпатской области. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

В результате удара по Мукачево пострадали 19 человек. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.

В ЦПД отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьЮлия СвириденкоМукачевоВойна в Украине