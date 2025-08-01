Свириденко анонсувала візит місії МВФ до України наприкінці серпня

Програма МВФ

Нагадаємо, програма Міжнародного валютного фонду на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду та близько 150 млрд доларів від партнерів.

Новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібна нова програма.

"Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ", - зазначила вона.

МВФ у червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.

Мінфін України уже схиляється до того, щоб закласти в проєкт бюджету сценарій продовження війни та підвищених витрат.