Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Украину в конце августа

Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в конце августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Как сообщила Свириденко, сегодня она впервые в качестве премьера провела разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Она поблагодарила главу Фонда за теплые слова поддержки и соболезнования после вчерашнего российского обстрела Киева.
"Обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год", - рассказала Свириденко.
По ее словам, Украина вместе с партнерами ищет решение для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ
"Ожидаем визит миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - добавила премьер.
Напомним, программа Международного валютного фонда на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров.
Новый премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине нужна новая программа.
"Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - отметила она.
МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.
Минфин Украины уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета сценарий продолжения войны и повышенных расходов.