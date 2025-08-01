RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Украину в конце августа

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в конце августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как сообщила Свириденко, сегодня она впервые в качестве премьера провела разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Она поблагодарила главу Фонда за теплые слова поддержки и соболезнования после вчерашнего российского обстрела Киева.

"Обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год", - рассказала Свириденко.

По ее словам, Украина вместе с партнерами ищет решение для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ

"Ожидаем визит миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - добавила премьер.

 

Программа МВФ

Напомним, программа Международного валютного фонда на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров.

Новый премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине нужна новая программа.

"Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - отметила она.

МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.

Минфин Украины уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета сценарий продолжения войны и повышенных расходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФЮлия Свириденко