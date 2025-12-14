ua en ru
Свириденко анонсувала продовження програми підтримки бізнесу в прифронтових регіонах

Харків, Неділя 14 грудня 2025 05:25
UA EN RU
Свириденко анонсувала продовження програми підтримки бізнесу в прифронтових регіонах Фото: Юлія Свириденко на зустрічі з підприємцями в Харкові (Telegram Юлії Свириденко)
Автор: Марина Балабан

Державні програми підтримки бізнесу, зокрема "Зроблено в Україні", пільгове кредитування, гранти та страхування воєнних ризиків, продовжать діяти й надалі та мають фінансування в держбюджеті на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Під час зустрічі у Харкові з підприємцями, українськими виробниками Свириденко повідомила про те, що програма "Зроблено в Україні" продовжить працювати, і кошти на її фінансування передбачені в бюджеті на 2026 рік.

Також 18 млрд грн передбачені Фонду розвитку підприємництва на програму "Доступні кредити 5–7–9 %".

Буде профінансована програма часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання, гранти на переробку та всі інші, запевнила глава уряду.

"Ми адаптовуємо складові "Зроблено в Україні" під потреби прифронтових бізнесів. Одна з таких програм - гранти на відновлення пошкоджених обстрілами переробних підприємств. Максимально можна отримати до 16 млн грн.", - пояснила Свириденко.

За її словами, з моменту старту програми цього року загалом затверджено 15 заявок. Виплачені перші три, серед них є і харківські виробники.

"Закликаємо подаватися, це підтримка для закупівлі нового обладнання замість втраченого після ворожих прильотів. Ставка кредитів на інвестиційні цілі по "5-7-9" для прифронтових територій - 1%", - заохотила прем'єр-міністр.

Також у державному бюджеті передбачені кошти на програму страхування воєнних ризиків. Вона актуальна для промисловості прифронтових регіонів тема.

Підтримка підприємців

Як повідомлялось, у державному бюджеті на 2026 рік передбачені кошти на "Доступні кредити "5-7-9%", індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників.

Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою "єОселя".

Підтримка регіонів

Підтримка регіонів, в тому числі прифронтових, складатиме 293 млрд гривень.

Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому 3 листопада, підтримавши його 257 голосами.

