Свириденко анонсувала продовження програми підтримки бізнесу в прифронтових регіонах

Державні програми підтримки бізнесу, зокрема "Зроблено в Україні", пільгове кредитування, гранти та страхування воєнних ризиків, продовжать діяти й надалі та мають фінансування в держбюджеті на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Під час зустрічі у Харкові з підприємцями, українськими виробниками Свириденко повідомила про те, що програма "Зроблено в Україні" продовжить працювати, і кошти на її фінансування передбачені в бюджеті на 2026 рік.

Також 18 млрд грн передбачені Фонду розвитку підприємництва на програму "Доступні кредити 5–7–9 %".

Буде профінансована програма часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання, гранти на переробку та всі інші, запевнила глава уряду.



"Ми адаптовуємо складові "Зроблено в Україні" під потреби прифронтових бізнесів. Одна з таких програм - гранти на відновлення пошкоджених обстрілами переробних підприємств. Максимально можна отримати до 16 млн грн.", - пояснила Свириденко.

За її словами, з моменту старту програми цього року загалом затверджено 15 заявок. Виплачені перші три, серед них є і харківські виробники.

"Закликаємо подаватися, це підтримка для закупівлі нового обладнання замість втраченого після ворожих прильотів. Ставка кредитів на інвестиційні цілі по "5-7-9" для прифронтових територій - 1%", - заохотила прем'єр-міністр.



Також у державному бюджеті передбачені кошти на програму страхування воєнних ризиків. Вона актуальна для промисловості прифронтових регіонів тема.



