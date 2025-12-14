ua en ru
Свириденко анонсировала продолжение программы поддержки бизнеса в прифронтовых регионах

Харьков, Воскресенье 14 декабря 2025 05:25
Фото: Юлия Свириденко на встрече с предпринимателями в Харькове (Telegram Юлии Свириденко)
Автор: Марина Балабан

Государственные программы поддержки бизнеса, в частности "Сделано в Украине", льготное кредитование, гранты и страхование военных рисков, продолжат действовать в дальнейшем и имеют финансирование в госбюджете на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Во время встречи в Харькове с предпринимателями, украинскими производителями Свириденко сообщила о том, что программа "Сделано в Украине" продолжит работать, и средства на ее финансирование предусмотрены в бюджете на 2026 год.

Также 18 млрд грн предусмотрены Фонду развития предпринимательства на программу "Доступные кредиты 5-7-9 %".

Будет профинансирована программа частичной компенсации стоимости с/х техники и оборудования, гранты на переработку и все остальные, заверила глава правительства.

"Мы адаптируем составляющие "Сделано в Украине" под нужды прифронтовых бизнесов. Одна из таких программ - гранты на восстановление поврежденных обстрелами перерабатывающих предприятий. Максимально можно получить до 16 млн грн.", - пояснила Свириденко.

По ее словам, с момента старта программы в этом году всего утверждено 15 заявок. Выплачены первые три, среди них есть и харьковские производители.

"Призываем подаваться, это поддержка для закупки нового оборудования взамен утраченного после вражеских прилетов. Ставка кредитов на инвестиционные цели по "5-7-9" для прифронтовых территорий - 1%", - поощрила премьер-министр.

Также в государственном бюджете предусмотрены средства на программу страхования военных рисков. Она актуальная для промышленности прифронтовых регионов тема.

Поддержка предпринимателей

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрены средства на "Доступные кредиты "5-7-9%", индустриальные парки, программы частичной компенсации украинской техники и оборудования, гранты и другие инициативы по развитию украинских производителей.

Также предусмотрены средства для обеспечения украинцев жильем по программе "еОселя".

Поддержка регионов

Поддержка регионов, в том числе прифронтовых, составит 293 млрд гривен.

Эти средства обеспечат оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, финансирование питания детей в школах для 1-11 классов, образования, социальной защиты, здравоохранения и компенсацию разницы в тарифах.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2026 год во втором чтении и в целом 3 ноября, поддержав его 257 голосами.

