Свириденко анонсировала продолжение программы поддержки бизнеса в прифронтовых регионах
Государственные программы поддержки бизнеса, в частности "Сделано в Украине", льготное кредитование, гранты и страхование военных рисков, продолжат действовать в дальнейшем и имеют финансирование в госбюджете на 2026 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Во время встречи в Харькове с предпринимателями, украинскими производителями Свириденко сообщила о том, что программа "Сделано в Украине" продолжит работать, и средства на ее финансирование предусмотрены в бюджете на 2026 год.
Также 18 млрд грн предусмотрены Фонду развития предпринимательства на программу "Доступные кредиты 5-7-9 %".
Будет профинансирована программа частичной компенсации стоимости с/х техники и оборудования, гранты на переработку и все остальные, заверила глава правительства.
"Мы адаптируем составляющие "Сделано в Украине" под нужды прифронтовых бизнесов. Одна из таких программ - гранты на восстановление поврежденных обстрелами перерабатывающих предприятий. Максимально можно получить до 16 млн грн.", - пояснила Свириденко.
По ее словам, с момента старта программы в этом году всего утверждено 15 заявок. Выплачены первые три, среди них есть и харьковские производители.
"Призываем подаваться, это поддержка для закупки нового оборудования взамен утраченного после вражеских прилетов. Ставка кредитов на инвестиционные цели по "5-7-9" для прифронтовых территорий - 1%", - поощрила премьер-министр.
Также в государственном бюджете предусмотрены средства на программу страхования военных рисков. Она актуальная для промышленности прифронтовых регионов тема.
Поддержка предпринимателей
Как сообщалось, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрены средства на "Доступные кредиты "5-7-9%", индустриальные парки, программы частичной компенсации украинской техники и оборудования, гранты и другие инициативы по развитию украинских производителей.
Также предусмотрены средства для обеспечения украинцев жильем по программе "еОселя".
Поддержка регионов
Поддержка регионов, в том числе прифронтовых, составит 293 млрд гривен.
Эти средства обеспечат оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, финансирование питания детей в школах для 1-11 классов, образования, социальной защиты, здравоохранения и компенсацию разницы в тарифах.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2026 год во втором чтении и в целом 3 ноября, поддержав его 257 голосами.