З 24 грудня світло українцям мають почати вимикати набагато менше, - Свириденко

Сьогодні Кабінет міністрів України доручив до 24 грудня забезпечити безумовне перенаправлення до 1 ГВт вивільненої електроенергії для потреб населення. Це рішення є ключовим для збалансування енергосистеми та зменшення відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлїя Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, вивільнена енергія з’явилася після перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. До 24 грудня всі причетні органи повинні забезпечити її безумовне перенаправлення на потреби населення.

"Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей", - сказала прем'єр-міністр.

Крім цього, уряд працює над додатковими кроками для стабілізації енергосистеми, зокрема:

збільшенням імпорту електроенергії,

відновленням пошкодженої внаслідок атак генерації,

розширенням індивідуальної генерації для домогосподарств.

Енергетика під ударом

Раніше в Україні через бойові дії та ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру відбувалися масові відключення електрики.

Рішення уряду про перенаправлення вивільненої енергії є частиною комплексної стратегії, яка поєднує внутрішню генерацію та імпорт, щоб забезпечити стабільне електропостачання для населення в умовах війни.