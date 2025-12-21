ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

З 24 грудня світло українцям мають почати вимикати набагато менше, - Свириденко

Україна, Неділя 21 грудня 2025 20:00
UA EN RU
З 24 грудня світло українцям мають почати вимикати набагато менше, - Свириденко Фото: Юлія Свириденко, премʼєр-міністр України (facebook.com.KabminUA)
Автор: Сергій Козачук

Сьогодні Кабінет міністрів України доручив до 24 грудня забезпечити безумовне перенаправлення до 1 ГВт вивільненої електроенергії для потреб населення. Це рішення є ключовим для збалансування енергосистеми та зменшення відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлїя Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, вивільнена енергія з’явилася після перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. До 24 грудня всі причетні органи повинні забезпечити її безумовне перенаправлення на потреби населення.

"Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей", - сказала прем'єр-міністр.

Крім цього, уряд працює над додатковими кроками для стабілізації енергосистеми, зокрема:

  • збільшенням імпорту електроенергії,
  • відновленням пошкодженої внаслідок атак генерації,
  • розширенням індивідуальної генерації для домогосподарств.

Енергетика під ударом

Раніше в Україні через бойові дії та ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру відбувалися масові відключення електрики.

Рішення уряду про перенаправлення вивільненої енергії є частиною комплексної стратегії, яка поєднує внутрішню генерацію та імпорт, щоб забезпечити стабільне електропостачання для населення в умовах війни.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки в ніч на 20 грудня Миколаїв повністю залишився без електропостачання. Для підтримки мешканців у місті оперативно розгорнули Пункти незламності.

Також російські окупанти атакували ударними дронами об’єкти критичної інфраструктури Миколаївської області. Крім того, під час чергового обстрілу в Одесі було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що ускладнило енергетичну ситуацію в регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко Електроенергія
Новини
У Грабовському тривають бої, ЗСУ намагаються витіснити ворога до РФ
У Грабовському тривають бої, ЗСУ намагаються витіснити ворога до РФ
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ