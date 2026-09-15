Свинина по 350 гривень, але це не межа: як зміняться ціни на м'ясо до кінця року

Свинина дорожчає поступово

За словами керівника аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, закупівельні ціни на свиней живою вагою протягом останніх тижнів зросли порівняно з кінцем липня. Найпомітніше ця тенденція позначається на вартості свинини.

Зараз у магазинах свиняча грудка коштує в середньому 214,11 гривні, а ошийок - 349,92 гривні.

Водночас підстав для різкого стрибка цін на свинину наразі немає.

"Ринок зараз рухається вгору поступово, без підстав до різкого стрибка. На ціну впливають пропозиція живця, попит з боку переробників та витрати виробників", - пояснив Гопка.

Яловичина залишається дорогою

На ринку яловичини ситуація дещо інша. Одним із ключових факторів є обмежена пропозиція худоби. Додатково на ціни впливає попит з боку експортерів.

Середня ціна яловичини в супермаркетах зараз становить 437,63 гривні за кг.

Що буде з курятиною

Різкого стрибка цін на курятину аналітик не прогнозує. Водночас вона, ймовірно, поступово дорожчатиме разом зі свининою та яловичиною.

Зараз середня ціна курячого філе становить 219,33 гривні за кг, а тушки - близько 110 гривень за кг.

"Коли загальна вартість м'ясної продукції зростає, це поступово відображається і на курятині", - зазначив Гопка.

За його прогнозом, до кінця року м'ясо загалом залишатиметься однією з категорій, які підтримуватимуть зростання вартості продуктового кошика.

Що відбувається з цінами на продукти загалом

Водночас єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів в Україні зараз немає. У серпні продукти подешевшали на 1,3%, зокрема овочі - на 18,3%, а фрукти - на 12% на тлі активного надходження нового врожаю.

Однак за січень-серпень 2026 року продукти в середньому подорожчали на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.