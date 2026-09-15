Свинина по 350 гривен, но это не предел: как изменятся цены на мясо до конца года

Свинина дорожает постепенно

По словам руководителя аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, закупочные цены на свиней живым весом за последние недели возросли по сравнению с концом июля. Заметнее всего эта тенденция сказывается на стоимости свинины.

Сейчас в магазинах свиная грудка стоит в среднем 214,11 гривны, а ошеек - 349,92 гривны.

В то же время оснований для резкого скачка цен на свинину пока нет.

"Рынок сейчас двигается вверх постепенно, без оснований к резкому скачку. На цену влияют предложение живца, спрос со стороны переработчиков и расходы производителей", - пояснил Гопка.

Говядина остается дорогой

На рынке говядины ситуация несколько иная. Одним из ключевых факторов является ограниченное предложение скота. Дополнительно, на цены влияет спрос со стороны экспортеров.

Средняя цена говядины в супермаркетах сейчас составляет 437,63 гривны за кг.

Что будет с курятиной

Резкого скачка цен на курятину аналитик не прогнозирует. В то же время она, вероятно, будет постепенно дорожать вместе со свининой и говядиной.

Сейчас средняя цена куриного филе составляет 219,33 гривны за кг, а тушки - около 110 гривен за кг.

"Когда общая стоимость мясной продукции растет, это постепенно отражается и на курятине", - отметил Гопка.

По его прогнозу, до конца года мясо будет оставаться одной из категорий, которые будут поддерживать рост стоимости продуктовой корзины.

Что происходит с ценами на продукты в целом

В то же время, единого тренда на подорожание всех продуктов в Украине сейчас нет. В августе продукты подешевели на 1,3%, в том числе овощи - на 18,3%, а фрукты - на 12% на фоне активного поступления нового урожая.

Однако за январь-август 2026 года продукты в среднем подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.