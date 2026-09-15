Свинина по 350 гривен, но это не предел: как изменятся цены на мясо до конца года

До конца 2026 года мясо в Украине, вероятно, продолжит дорожать. Самый заметный рост цен сейчас наблюдается на свинину.
Об этом пишет РБК-Украина в материале "Яйца, мясо и молочка будут дорожать: что будет с ценами на продукты до конца года".
По словам руководителя аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, закупочные цены на свиней живым весом за последние недели возросли по сравнению с концом июля. Заметнее всего эта тенденция сказывается на стоимости свинины.
Сейчас в магазинах свиная грудка стоит в среднем 214,11 гривны, а ошеек - 349,92 гривны.
В то же время оснований для резкого скачка цен на свинину пока нет.
"Рынок сейчас двигается вверх постепенно, без оснований к резкому скачку. На цену влияют предложение живца, спрос со стороны переработчиков и расходы производителей", - пояснил Гопка.
На рынке говядины ситуация несколько иная. Одним из ключевых факторов является ограниченное предложение скота. Дополнительно, на цены влияет спрос со стороны экспортеров.
Средняя цена говядины в супермаркетах сейчас составляет 437,63 гривны за кг.
Резкого скачка цен на курятину аналитик не прогнозирует. В то же время она, вероятно, будет постепенно дорожать вместе со свининой и говядиной.
Сейчас средняя цена куриного филе составляет 219,33 гривны за кг, а тушки - около 110 гривен за кг.
"Когда общая стоимость мясной продукции растет, это постепенно отражается и на курятине", - отметил Гопка.
По его прогнозу, до конца года мясо будет оставаться одной из категорий, которые будут поддерживать рост стоимости продуктовой корзины.
В то же время, единого тренда на подорожание всех продуктов в Украине сейчас нет. В августе продукты подешевели на 1,3%, в том числе овощи - на 18,3%, а фрукты - на 12% на фоне активного поступления нового урожая.
Однако за январь-август 2026 года продукты в среднем подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что будет с ценами на подсолнечное масло в Украине до конца 2026 года. С поступлением нового урожая подсолнечника ожидается стабилизация цен, однако существенного удешевления масла, которое сейчас стоит около 99 гривен за литр, не прогнозируют.
Также мы писали о прогнозе цен на молочную продукцию в Украине до конца года. Осенью из-за сезонного сокращения производства молока сырья цены начнут постепенно расти, а к концу года молочка может подорожать на 5-10%.