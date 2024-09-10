Свідоцтва про народження та розірвання шлюбу: у "Дія" зʼявилися нові цифрові документи

Відтепер українці можуть зберігати ще більше важливих документів у застосунку "Дія". До списку цифрових документів додалися свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Цифрові документи з'являться в "Дії" автоматично за умов:

Крім того, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку автоматично підтягнеться до "Дії" за податковим номером батьків, що полегшує життя тим, хто змінював особисті дані після народження дітей. Для цього потрібно лише авторизуватися в застосунку, і свідоцтво з'явиться у переліку документів.

"Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії". Серед них - розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі - понад сотні послуг.

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До того ж у додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

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