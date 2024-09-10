Свидетельства о рождении и расторжении брака: в "Дія" появились новые цифровые документы

Отныне украинцы могут хранить еще больше важных документов в приложении "Дія". В список цифровых документов добавились свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Кроме того, свидетельство о рождении ребенка любого возраста автоматически подтянется к "Дії" по налоговому номеру родителей, что облегчает жизнь тем, кто менял личные данные после рождения детей. Для этого нужно лишь авторизоваться в приложении, и свидетельство появится в перечне документов.

"Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дія". Среди них – растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.

В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.

Читайте также, что известно о цифровизации консульских услуг для украинцев за границей.

К тому же в приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и воспользоваться еще рядом возможностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.