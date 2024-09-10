Свидетельства о рождении и расторжении брака: в "Дія" появились новые цифровые документы
Отныне украинцы могут хранить еще больше важных документов в приложении "Дія". В список цифровых документов добавились свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
"Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.
Кроме того, свидетельство о рождении ребенка любого возраста автоматически подтянется к "Дії" по налоговому номеру родителей, что облегчает жизнь тем, кто менял личные данные после рождения детей. Для этого нужно лишь авторизоваться в приложении, и свидетельство появится в перечне документов.
Цифровые документы появятся в "Дії" автоматически при условиях:
- Наличие записи в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и указанный налоговый номер в документе.
- Гражданин должен быть в возрасте 14+ с верифицированным налоговым номером.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дія". Среди них – растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.
В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.
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К тому же в приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и воспользоваться еще рядом возможностей.
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