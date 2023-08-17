Свідомо брав участь у злочинній змові Росії, - Подоляк про скандальну заяву Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі безпосередньо є співучасником у багаторічному злочині Росії проти України.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-аканут.

Чим "відзначився" Саркозі?

В інтерв'ю Le Figaro, колишній президент закликав до "компромісів" заради завершення розпочатої Росією війни проти України. За його словами, Крим був нібито російською територію до 1954 року й більшість кримчан "завжди відчували себе росіянами", у зв'язку з чим "будь-який крок назад є ілюзорним".

Зокрема він запропонував провести "референдум під суворим контролем міжнародної спільноти" для того, щоб "затвердити поточний стан справ" на півострові.

Співучасник російського злочину проти України

Як відзначив Подоляк, слова Саркозі знову оголили одну з причин сьогоднішньої війни, а саме заохочення лідерами Заходу злочинних планів диктатора Володимира Путіна щодо захоплення чужих земель.

"Заохочення Саркозі - це безпосередня співучасть у багаторічному злочині. Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир", - додав Михайло Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента:

немає жодних "нових територій Росії";

немає жодних прав Росії на так звані "референдуми";

немає жодних культурних чи мовних особливостей;

не можна торгувати чужими територіями, коли ти товаришуєш зі злочинцями;

Крим й Донбас були та є безумовною територією України;

"І, відповідно, єдиний спосіб реально зупинити війну - це повернення на ці території міжнародного права. Що означає лише одне: Росія має програти. Менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше заохочень до злочину", - додав Подоляк.

Радник голови Офісу президента зауважив, що у 2023 році не можна повторювати "досвід Саркозі", який свідомо браву участь в злочинній змові для захоплення Росією територій України із подальшою організацією геноциду та війни.