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Сознательно участвовал в преступном сговоре России, - Подоляк о скандальном заявлении Саркози

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Четверг 17 августа 2023 13:45
Сознательно участвовал в преступном сговоре России, - Подоляк о скандальном заявлении Саркози Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший президент Франции Николя Саркози является непосредственно соучастником в многолетнем преступлении России против Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-акканут.

Чем "отличился" Саркози?

В интервью Le Figaro, бывший президент призвал к "компромиссам" ради завершения начавшейся Россией войны против Украины. По его словам, Крым был якобы российской территорией до 1954 года и большинство крымчан "всегда чувствовали себя россиянами", в связи с чем "любой шаг назад является иллюзорным".

В частности, он предложил провести "референдум под строгим контролем международного сообщества" для того, чтобы "утвердить текущее положение дел" на полуострове.

Соучастник российского преступления против Украины

Как отметил Подоляк, слова Саркози снова обнажили одну из причин сегодняшней войны, а именно поощрение лидерами Запада преступных планов диктатора Владимира Путина по захвату чужих земель.

"Поощрение Саркози - это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении. Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир", - добавил Михаил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента:

  • нет никаких "новых территорий России";
  • нет никаких прав России на так называемые "референдумы";
  • нет никаких культурных или языковых особенностей;
  • нельзя торговать чужими территориями, когда ты дружишь с преступниками;
  • Крым и Донбасс были и являются безусловной территорией Украины;

"И, соответственно, единственный способ реально остановить войну - это возвращение на эти территории международного права. Что означает только одно: Россия должна проиграть. Меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению", - добавил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что в 2023 году нельзя повторять "опыт Саркози", который сознательно принимал участие в преступном сговоре для захвата Россией территорий Украины с последующей организацией геноцида и войны.

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