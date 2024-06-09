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Свідки воєнних злочинів РФ можуть звернутися до поліції Німеччини: що потрібно знати

Архівне фото: уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Усі свідки воєнних злочинів Росії можуть звернутися до будь-якого відділку поліції Німеччини. Це допоможе притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Німеччина може розслідувати злочини, вчинені іноземцями

"Якщо у вас є інформація про можливі воєнні злочини, пов'язані з війною в Україні, ви можете звернутися до будь-якої дільниці поліції Німеччини", - пише Лубінець.

За його словами, на основі анкети, складеної українською, російською та англійською мовами, відбудеться збір інформації, яку передадуть до уповноваженого органу влади.

У Німеччині воєнні злочини можуть підлягати кримінальному переслідуванню, навіть якщо вони вчинені іноземцями за межами Німеччини.

Про які злочини йдеться

За німецьким правом, до воєнних злочинів належать, наприклад, такі:

  • удари по цивільному населенню або по цивільній інфраструктурі, наприклад, по житлових районах, залізничних вокзалах, лікарнях, нафтобазах, газопроводах, електростанціях тощо;
  • страти або знущання військових (взяття в заручники, катування, зґвалтування або інше застосування сили) щодо цивільного населення або військовополонених;
  • масштабне мародерство або знищення майна;
  • перешкоджання наданню гуманітарної допомоги;
  • застосування бомб певних моделей, наприклад, касетних, вакуумних бомб, хімічної або біологічної зброї.

Лубінець додав, що кожне фото, відео з мобільного телефону або будь-яка інформація, навіть найнезначніша, може допомогти притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєних злочинів.

Воєнні злочини росіян

РФ під час свого вторгнення в Україну скоїла тисячі злочинів. Йдеться про страти, розстріли, тортури та зґвалтування. За це Кремль засудила низка країн Заходу.

У лютому міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявляв, що його країна зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

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