Свидетели военных преступлений РФ могут обратиться в полицию Германии: что нужно знать

Все свидетели военных преступлений России могут обратиться в любое отделение полиции Германии. Это поможет привлечь виновных к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Если у вас есть информация о возможных военных преступлениях, связанных с войной в Украине, вы можете обратиться в любой участок полиции Германии", - пишет Лубинец.
По его словам, на основе анкеты, составленной на украинском, русском и английском языках, состоится сбор информации, которую передадут в уполномоченный орган власти.
В Германии военные преступления могут подлежать уголовному преследованию, даже если они совершены иностранцами за пределами Германии.
По германскому праву, к военным преступлениям относятся, например, следующие:
Лубинец добавил, что каждое фото, видео с мобильного телефона или любая информация, даже самая незначительная, может помочь привлечь к ответственности лиц, причастных к совершенным преступлениям.
РФ во время своего вторжения в Украину совершила тысячи преступлений. Речь идет о казнях, расстрелах, пытках и изнасилованиях. За это Кремль осудил ряд стран Запада.
В феврале министр юстиции Германии Марко Бушман заявлял, что его страна собрала более 500 доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.