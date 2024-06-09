Свідки воєнних злочинів РФ можуть звернутися до поліції Німеччини: що потрібно знати
Усі свідки воєнних злочинів Росії можуть звернутися до будь-якого відділку поліції Німеччини. Це допоможе притягнути винних до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Німеччина може розслідувати злочини, вчинені іноземцями
"Якщо у вас є інформація про можливі воєнні злочини, пов'язані з війною в Україні, ви можете звернутися до будь-якої дільниці поліції Німеччини", - пише Лубінець.
За його словами, на основі анкети, складеної українською, російською та англійською мовами, відбудеться збір інформації, яку передадуть до уповноваженого органу влади.
У Німеччині воєнні злочини можуть підлягати кримінальному переслідуванню, навіть якщо вони вчинені іноземцями за межами Німеччини.
Про які злочини йдеться
За німецьким правом, до воєнних злочинів належать, наприклад, такі:
- удари по цивільному населенню або по цивільній інфраструктурі, наприклад, по житлових районах, залізничних вокзалах, лікарнях, нафтобазах, газопроводах, електростанціях тощо;
- страти або знущання військових (взяття в заручники, катування, зґвалтування або інше застосування сили) щодо цивільного населення або військовополонених;
- масштабне мародерство або знищення майна;
- перешкоджання наданню гуманітарної допомоги;
- застосування бомб певних моделей, наприклад, касетних, вакуумних бомб, хімічної або біологічної зброї.
Лубінець додав, що кожне фото, відео з мобільного телефону або будь-яка інформація, навіть найнезначніша, може допомогти притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєних злочинів.
Воєнні злочини росіян
РФ під час свого вторгнення в Україну скоїла тисячі злочинів. Йдеться про страти, розстріли, тортури та зґвалтування. За це Кремль засудила низка країн Заходу.
У лютому міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявляв, що його країна зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.