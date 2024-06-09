Свидетели военных преступлений РФ могут обратиться в полицию Германии: что нужно знать

Все свидетели военных преступлений России могут обратиться в любое отделение полиции Германии. Это поможет привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

Германия может расследовать преступления, совершенные иностранцами

"Если у вас есть информация о возможных военных преступлениях, связанных с войной в Украине, вы можете обратиться в любой участок полиции Германии", - пишет Лубинец.

По его словам, на основе анкеты, составленной на украинском, русском и английском языках, состоится сбор информации, которую передадут в уполномоченный орган власти.

В Германии военные преступления могут подлежать уголовному преследованию, даже если они совершены иностранцами за пределами Германии.

О каких преступлениях идет речь

По германскому праву, к военным преступлениям относятся, например, следующие:

удары по гражданскому населению или по гражданской инфраструктуре, например, по жилым районам, железнодорожным вокзалам, больницам, нефтебазам, газопроводам, электростанциям и т.д;

казни или издевательства военных (взятие в заложники, пытки, изнасилования или другое применение силы) в отношении гражданского населения или военнопленных;

масштабное мародерство или уничтожение имущества;

препятствование предоставлению гуманитарной помощи;

применение бомб определенных моделей, например, кассетных, вакуумных бомб, химического или биологического оружия.

Лубинец добавил, что каждое фото, видео с мобильного телефона или любая информация, даже самая незначительная, может помочь привлечь к ответственности лиц, причастных к совершенным преступлениям.