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Свидетели военных преступлений РФ могут обратиться в полицию Германии: что нужно знать

Германия, Воскресенье 09 июня 2024 22:33
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Свидетели военных преступлений РФ могут обратиться в полицию Германии: что нужно знать Архивное фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Все свидетели военных преступлений России могут обратиться в любое отделение полиции Германии. Это поможет привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Германия может расследовать преступления, совершенные иностранцами

"Если у вас есть информация о возможных военных преступлениях, связанных с войной в Украине, вы можете обратиться в любой участок полиции Германии", - пишет Лубинец.

По его словам, на основе анкеты, составленной на украинском, русском и английском языках, состоится сбор информации, которую передадут в уполномоченный орган власти.

В Германии военные преступления могут подлежать уголовному преследованию, даже если они совершены иностранцами за пределами Германии.

О каких преступлениях идет речь

По германскому праву, к военным преступлениям относятся, например, следующие:

  • удары по гражданскому населению или по гражданской инфраструктуре, например, по жилым районам, железнодорожным вокзалам, больницам, нефтебазам, газопроводам, электростанциям и т.д;
  • казни или издевательства военных (взятие в заложники, пытки, изнасилования или другое применение силы) в отношении гражданского населения или военнопленных;
  • масштабное мародерство или уничтожение имущества;
  • препятствование предоставлению гуманитарной помощи;
  • применение бомб определенных моделей, например, кассетных, вакуумных бомб, химического или биологического оружия.

Лубинец добавил, что каждое фото, видео с мобильного телефона или любая информация, даже самая незначительная, может помочь привлечь к ответственности лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Военные преступления россиян

РФ во время своего вторжения в Украину совершила тысячи преступлений. Речь идет о казнях, расстрелах, пытках и изнасилованиях. За это Кремль осудил ряд стран Запада.

В феврале министр юстиции Германии Марко Бушман заявлял, что его страна собрала более 500 доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.

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