Свідка у справі детектива НАБУ запідозрили у неправдивих свідченнях: суд ухвалив рішення

Печерський суд Києва у понеділок, 27 жовтня, обрав запобіжний захід свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Про це повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про про свідка Юсуфа Мамешева.
Йому призначили особисте зобов’язання. Прокуратура підозрює Мамешева у наданні неправдивих свідчень.
За даними обвинувачення, Мамешев дав некоректні покази щодо напрямку продажу технічних конопель та супутньої сировини. Він заявив, що продукцію планували реалізовувати в Узбекистані, де є відповідні потужності для переробки.
Однак, за результатами аудіоекспертиз, слідство вважає, що Руслан Магамедрасулов та його батько насправді обговорювали продаж до Дагестану. Це, на думку прокурорів, свідчить про неправдивість показів Мамешева.
Суд задовольнив клопотання прокурорів у повному обсязі. Мамешев має здати закордонний паспорт, з’являтися за викликом суду та носити електронний браслет.
21 липня українські правоохоронці затримали топдетектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Слідство підозрює його у можливій співпраці з країною-агресором.
За словами голови СБУ Василя Малюка, попередні дані свідчать, що Магамедрасулов міг мати бізнес-зв’язки з Росією, а його батьки відкрито підтримували дії окупантів.
З оприлюднених аудіозаписів випливає, що мати детектива схвально висловлювалася про військову агресію РФ і раділа захопленню Вугледара.
Раніше в медіа повідомляли, що Руслан Магамедрасулов, який очолював міжрегіональне управління детективів НАБУ, був одним із ключових співробітників, що займалися розслідуванням діяльності бізнесмена та співвласника “Квартал 95” Тимура Міндіча.
Вже у вересні Служба безпеки України, Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру заарештованому Магамедрасулову. Він допомагав із махінаціями конвертаційним центрам.