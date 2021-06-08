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Свидетельство о рождении разрешили получать по почте

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Украина, Вторник 08 июня 2021 15:46
Свидетельство о рождении разрешили получать по почте Фото: свидетельство о рождении можно получить по почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Заказать доставку свидетельства о рождении теперь можно "Укрпоштой". Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу єМалятко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным пресс-службы, получить свидетельство о рождении можно в почтовом отделении или же курьером на дом. Стоимость 46 и 66 грн - соответственно. Оплата наличными осуществляется при получении заказа. Сроки доставки - до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ДРАЦС.

Напомним, єМалятко - это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей. Среди основных регистрация ребенка, оформление помощи при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное. Получение услуг по одному заявлению избавляет граждан от посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, расходования 30 часов на эти посещения и оформления.

За год существования сервиса єМалятко уже более 125 тысяч украинцев подали заявки, а 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через єМалятко.

Как сообщало РБК-Украина, для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма доступен сервис єМалятко. С его помощью можно получить украинское свидетельство о рождении онлайн.

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