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Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении

Новина українською →
Украина, Вторник 08 июня 2021 15:05
Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении Фото: сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма доступен сервис єМалятко. С его помощью можно получить украинское свидетельство о рождении онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Услугой воспользовались уже более 125 тысяч семей во всей Украине. Отныне в єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей. Команда Минцифры строит цифровое государство, в котором каждый украинец будет иметь равные возможности и равный доступ к государственным услугам. Независимо от места пребывания", - говорится в сообщении.

Родители детей в возрасте до 18 лет, рожденных на временно оккупированных территориях, которые еще не получили украинское свидетельство о рождении, теперь могут воспользоваться сервисом єМалятко. Сначала нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд.

К этому заявлению нужно приложить:

  • копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки

  • копии паспортов и идентификационных кодов родителей
  • копию свидетельства о браке (при наличии)
  • другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии)

Такая категория дел освобождается от уплаты судебного сбора. С полученным номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.

При получении услуги для заказа доступны:

  • присвоение номера налогоплательщика
  • присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР)
  • помощь при рождении ребенка
  • регистрация места проживания ребенка (при условии регистрации одного из родителей в городах, где уже доступна услуга)

"Подписать заявление єМалятко нужно своей электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе ГРАГС в удобное время. Также данные со свидетельства можно будет приложить к документам в приложении Дія", - пояснили в Минцифре.

В мае первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб отмечал, что уже появилась возможность заказать онлайн и получить прямо на дом бумажное свидетельство о рождении.

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