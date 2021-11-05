Свежий рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" и "Батькивщины" почти сравнялась

"Батькивщина" Юлии Тимошенко почти догнала президентскую "Слугу народа" - их показатели сегодня находятся в пределах статистической погрешности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, которые презентовал в пятницу, 5 ноября, в Киеве "Институт будущего".
По результатам последнего исследования, проведенного в конце октября-начале ноября, популярность "Слуги народа" Владимира Зеленского среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы, опустилась уже до 18%, тогда как поддержка "Батькивщины" Юлии Тимошенко выросла до 16%.
Также партия экс-премьера оказалась единственной силой, имеющей равномерную поддержку по всей Украине.
Третье место занимает "Оппозиционная платформа "За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" опустилась на четвертую позицию (15%).
Напомним, выход "Батькивщины" в фавориты парламентских рейтингов в начале недели зафиксировал и КМИС.
Эксперты увеличение популярности команды Тимошенко склонны объяснять, прежде всего, запросом общества на компетентность. А сегодня именно "Батькивщина" предлагает конкретные рецепты решения главных проблем людей - эпидемия коронавируса, рост тарифов и цен, вопросы социальной защиты и т.д. Такой профессиональный и системный подход, считают аналитики, не обходится незамеченным избирателями, особенно на фоне непрофессионализма и растерянности монобольшинства "слуг народа".
По данным того же опроса "Института будущего", за последний месяц количество тех, кто считает, что власть ведет страну неправильным курсом, выросло на 7%, и сейчас это более двух третей граждан.
Исследование проводилось с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2,4 тыс. респондентов методом face to face. Ошибка выборки не превышает 2%.