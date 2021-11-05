RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Свіжий рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" та "Батьківщини" майже зрівнялася

Автор: Наталія Гурковська

"Батьківщина" Юлії Тимошенко майже наздогнала президентську "Слугу народу" - їхні показники сьогодні перебувають у межах статистичної похибки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані опитування, що презентував в п’ятницю, 5 листопада, у Києві "Інститут майбутнього".

За результатами останнього дослідження, проведеного наприкінці жовтня - початку листопада, популярність "Слуги народу" Володимира Зеленського серед тих, хто визначився із вибором і піде на вибори, опустилася вже до 18%, тоді як підтримка "Батьківщини" Юлії Тимошенко зросла до 16%.

Також партія екс-прем’єра виявилася єдиною силою, що має рівномірну підтримку по всій Україні.

Третє місце посідає "Опозиційна платформа "За життя" (16%), "Європейська солідарність" опустилася на четверту позицію (15%).

Нагадаємо, вихід "Батьківщини" в фаворити парламентських рейтингів на початку тижня зафіксував і КМІС.

Експерти збільшення популярності команди Тимошенко схильні пояснювати передусім запитом суспільства на компетентність. А сьогодні саме "Батьківщина" пропонує конкретні рецепти розв’язання головних проблем людей - епідемія коронавірусу, зростання тарифів та цін, питання соціального захисту тощо. Такий фаховий та системний підхід, вважають аналітики, не минає непоміченим виборцями, надто на тлі непрофесійності та розгубленості монобільшості "слуг народу".

За даними того ж таки опитування "Інституту майбутнього", за останній місяць кількість тих, хто вважає, що влада веде країну неправильним курсом, зросла на 7%, і нині це більш як дві третини громадян.

Дослідження проводилося з 23 жовтня по 2 листопада по всій території України, крім окупованих територій. Було опитано 2,4 тис.респондентів методом face to face. Похибка вибірки не перевищує 2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко