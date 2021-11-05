Свіжий рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" та "Батьківщини" майже зрівнялася

"Батьківщина" Юлії Тимошенко майже наздогнала президентську "Слугу народу" - їхні показники сьогодні перебувають у межах статистичної похибки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані опитування , що презентував в п’ятницю, 5 листопада, у Києві "Інститут майбутнього".

За результатами останнього дослідження, проведеного наприкінці жовтня - початку листопада, популярність "Слуги народу" Володимира Зеленського серед тих, хто визначився із вибором і піде на вибори, опустилася вже до 18%, тоді як підтримка "Батьківщини" Юлії Тимошенко зросла до 16%.

Також партія екс-прем’єра виявилася єдиною силою, що має рівномірну підтримку по всій Україні.

Третє місце посідає "Опозиційна платформа "За життя" (16%), "Європейська солідарність" опустилася на четверту позицію (15%).