Свіжий рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" та "Батьківщини" майже зрівнялася

"Батьківщина" Юлії Тимошенко майже наздогнала президентську "Слугу народу" - їхні показники сьогодні перебувають у межах статистичної похибки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані опитування, що презентував в п’ятницю, 5 листопада, у Києві "Інститут майбутнього".
За результатами останнього дослідження, проведеного наприкінці жовтня - початку листопада, популярність "Слуги народу" Володимира Зеленського серед тих, хто визначився із вибором і піде на вибори, опустилася вже до 18%, тоді як підтримка "Батьківщини" Юлії Тимошенко зросла до 16%.
Також партія екс-прем’єра виявилася єдиною силою, що має рівномірну підтримку по всій Україні.
Третє місце посідає "Опозиційна платформа "За життя" (16%), "Європейська солідарність" опустилася на четверту позицію (15%).
Нагадаємо, вихід "Батьківщини" в фаворити парламентських рейтингів на початку тижня зафіксував і КМІС.
Експерти збільшення популярності команди Тимошенко схильні пояснювати передусім запитом суспільства на компетентність. А сьогодні саме "Батьківщина" пропонує конкретні рецепти розв’язання головних проблем людей - епідемія коронавірусу, зростання тарифів та цін, питання соціального захисту тощо. Такий фаховий та системний підхід, вважають аналітики, не минає непоміченим виборцями, надто на тлі непрофесійності та розгубленості монобільшості "слуг народу".
За даними того ж таки опитування "Інституту майбутнього", за останній місяць кількість тих, хто вважає, що влада веде країну неправильним курсом, зросла на 7%, і нині це більш як дві третини громадян.
Дослідження проводилося з 23 жовтня по 2 листопада по всій території України, крім окупованих територій. Було опитано 2,4 тис.респондентів методом face to face. Похибка вибірки не перевищує 2%.