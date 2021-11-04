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Эксперт назвала причины роста поддержки "Батькивщины" Тимошенко

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 14:06
Эксперт назвала причины роста поддержки "Батькивщины" Тимошенко Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Рост рейтинга "Батькивщины" Юлии Тимошенко объясняется ее последовательной, социально ориентировочной активностью - команда экс-премьера требует от власти выделять средства в поддержку медиков, учителей, пенсионеров, студентов. На каждую сферу жизни у ее команды есть пошаговый план действий, и монобольшинству стоило бы принять эти рекомендации во внимание, ведь люди все меньше поддерживают провластную политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телеканала "Прямой" политического эксперта Константина Матвиенко.

"Всем же понятно: если вакцина бесплатна, почему не может быть бесплатных тестов? Тимошенко четко и понятно дает ответ: ПЦР-тесты должны быть бесплатными, нужно обеспечить кислородом больницы, прекратить сокращение койкомест. Эти конкретные предложения уменьшают антирейтинг и повышают рейтинг Тимошенко", - считает эксперт.

Последовательна и стойкая, по его убеждению, позиция лидера "Батькивщины" относительно бюджета. Фракция предлагала ряд правок, чтобы врачи были обеспечены достойной зарплатой, а больницы - оснащены необходимым оборудованием и медикаментами.

"У Тимошенко было четкое требование по коррупционному дорожному строительству передать 15 млрд грн на доплаты врачам, работающим с ковидными больными. А также предусмотреть в бюджете средства на закупку ключевых противовирусных препаратов, которые являются эффективными против ковида. Есть комплекс моментов, которые могут помочь бороться с пандемией, но мы видим упрямое нежелание Офиса президента решать эти вопросы", - констатировал эксперт.

Эксперт привел недавние результаты социсследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые показали, что в конце октября, за "слуг народа" проголосовали бы 18,3% определившихся с выбором, за ОПЗЖ - 17%, команду Тимошенко - 15,4 %, "Евросолидарность" - 15,1%.

"Еще недавно мы видели "слуг народа" лидерами, а теперь их результаты не сильно отличаются, в пределах погрешности, от других партий. И самое главное - сейчас они не имеют монобольшинства в обществе. Поэтому нужно формировать правительство национального спасения с привлечением компетентной патриотической оппозиции" , - резюмировал Константин Матвиенко.

Напомним, Юлия Тимошенко предложила план противодействия эпидемии и понижения тарифов. Также лидер "Батькивщины" выступила с требованием пересмотра Госбюджета-2022, так как в нем не учтены интересы людей: не выделены достаточные средства на пенсионное и социальное обеспечение, медицину, образование и науку.

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