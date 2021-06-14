Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 18,8% респондентов (месяц назад - 18,3%), за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,1%, (месяц назад - 15,0%), за партию "Батькивщина" - 12,6% (в апреле - 10,8%).

Избирательный барьер имеет шансы преодолеть "Сила и честь" - 6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился (месяц назад - 6,4%). Другие партии не преодолевают избирательного порога.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 2020 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.