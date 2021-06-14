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Новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

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Понедельник 14 июня 2021 13:16
Новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы президента Украины проходили в середине мая 2021 года, то самую большую поддержку получил Владимир Зеленский - 31,0% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. В конце апреля за него планировали голосовать 28,3% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

Намерены проголосовать за Петра Порошенко и 18,6% опрошенных (месяц назад - 18,1%).

Третье и четвертое места занимают Юрий Бойко и Юлия Тимошенко (разница между ними меньше погрешности исследования). За первого готовы проголосовать 12,7% тех, кто определился и придет голосовать (в апреле - 14,5%), а за Тимошенко - 11,7% (в апреле - 10,5%).

Другие кандидаты имеют меньшую поддержку.

Новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

В условном втором туре выборов, действующий президент Владимир Зеленский победил бы Петра Порошенко или Юрия Бойко. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%. В паре Зеленский / Бойко, такое преимущество было бы еще ощутимее и составляло бы 74/26%.

Новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 2020 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2021 года, то Владимир Зеленский получил бы 30,6% голосов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в середине мая 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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