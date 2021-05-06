Рейтинг партий: кого поддержат украинцы на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце апреля 2021 года, наибольшую поддержку получили бы партия "Слуга народа". За нее готовы отдать свой голос 18,7% всех опрошенных или 28,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12,4% и 18,3% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10,8% и 15,0%, "Батькивщина" - соответственно 8,1% и 1 10,8%, партию "Сила и честь" - соответственно 4,4% и 6,4%.

Кроме того, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" планируют голосовать соответственно 1,9% и 3,0%, партию "Голос" - соответственно 1,9% и 2,7%, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2,1% и 2,5%, ВО "Свобода" - соответственно 1,8% и 2,3%, "Партию Шария" - соответственно 1,6% и 1,9%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 1,3% и 1,8%, партию "Оппозиционный блок" - соответственно 0,9% и 0,9%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 0,8% и 0,9%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2021 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.