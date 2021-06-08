Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

"По результатам опроса сразу три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому формально мы не можем однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг и можем говорить, что есть три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах", - говорится в сообщении КМИС.

Этими партиями являются "Слуга народа" (17,7% среди тех, кто определился), "Европейская солидарность" (15,4%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (14,7%). Приближена к лидерам партия "Батькивщина" с показателем 13,9%

Также могут пройти в парламент партия "Сила и честь" (8,0%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,8%) и Радикальная партия (5,0%).

Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" (4,6%) и "Партия Шария" (4,5%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 27 мая - 1 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.